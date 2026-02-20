Jole Galli fuori in semifinale nello skicross | sfuma la finale olimpica

Jole Galli si ferma in semifinale nello skicross, rimandando la possibilità di disputare la finale olimpica. La causa è la sua posizione al terzo posto nella manche, sotto Naeslund e Smith. Durante la gara, la atleta italiana ha cercato di mantenere il ritmo, ma non è riuscita a superare le avversarie. La semifinale si è conclusa con un risultato che non le permette di avanzare, chiudendo così la sua corsa a Milano Cortina 2026. Ora, Galli si prepara per le prossime sfide.

L’azzurra chiude terza nella semifinale dietro Naeslund e Smith e non riesce ad accedere all’ultimo atto dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Decisivo un errore nel finale. Si interrompe in semifinale il cammino olimpico di Jole Galli nello skicross femminile ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra non riesce a conquistare uno dei due posti utili per la finale e vede sfumare l’accesso all’ultimo atto. Dopo aver superato i turni precedenti, Galli si ritrova in una semifinale di altissimo livello insieme alla svedese Sandra Naeslund e alla svizzera Fanny Smith. Una batteria complicata che si rivela decisiva per il suo percorso.🔗 Leggi su Sportface.it

