Jole Galli ci prova ma il sorpasso non arriva alle Olimpiadi Sorpresa nello skicross | Naeslund non vince!

Jole Galli ha cercato di qualificarsi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma non ce l’ha fatta. La sciatrice di Livigno, che aveva vinto una gara di Coppa del Mondo tre settimane fa, sperava di conquistare un posto importante. Con sei podi negli ultimi dodici mesi, puntava a una medaglia olimpica. Tuttavia, nello skicross, la sorpresa è arrivata da Naeslund, che ha battuto le aspettative e ha vinto la gara. La competizione si è conclusa con un risultato inaspettato e senza la presenza di Galli tra i qualificati.

Jole Galli si era presentata con grandi ambizioni allo skicross delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, potendo sciare sulle nevi della sua Livigno e con l'obiettivo di andare a caccia di una medaglia, traguardo potenzialmente nelle sue corde considerando la vittoria ottenuta tre settimane fa in una prova di Coppa del Mondo in Val di Fassa e con all'attivo sei podi negli ultimi dodici mesi nel massimo circuito internazionale itinerante. Dopo il decimo riscontro cronometrico nel seeding round, la 30enne è riuscita a superare due turni (splendido sorpasso ai danni dell'austriaca Katrin Ofner nell'ultimo settore dei quarti di finale) e si è qualificata alle semifinali.