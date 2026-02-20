John Cena | La WWE sta gettando le basi per i prossimi 15-20 anni

John Cena afferma che la WWE sta preparando il terreno per i prossimi 15-20 anni. Secondo l’attore e wrestler, la federazione sta investendo in nuove tecnologie e talenti giovani per garantirsi un futuro duraturo. Cena ha osservato che le recenti strategie di marketing e i cambiamenti nelle storyline puntano a coinvolgere un pubblico più giovane. La WWE ha già avviato diverse iniziative per rinnovarsi, tra cui l’introduzione di eventi innovativi e programmi televisivi. La strada intrapresa sembra orientata a rafforzare la propria presenza nel settore dello sport-entertainment.

John Cena ritiene che la WWE stia entrando in uno dei periodi di transizione più importanti della sua storia moderna. Parlando a The Takedown su Sports Illustrated, Cena ha indicato la recente ondata di convocazioni nel roster principale, tra cui Je'Von Evans, Oba Femi, Jordynne Grace, Lash Legend e Trick Williams, insieme alle nuove aggiunte Royce Keys e Matt Cardona, come chiari segnali che la compagnia sta rimodellando il suo futuro. "Caspita, abbiamo preso un sacco di nuove superstar. La WWE sta attraversando una trasformazione che non vedevo da WrestleMania 20, al Madison Square Garden, e poi WrestleMania si sposta a Hollywood un anno dopo.