Jannik Sinner rompe il silenzio dopo il crollo e sconfitta a Doha | Cosa sto vivendo

Una sconfitta che pesa, ma che non cancella quanto costruito negli ultimi due anni. A Doha, nel torneo Atp 500 in Qatar, Jannik Sinner si è fermato ai quarti di finale dopo una battaglia intensa contro il ceco Jakub Mensik. Il risultato finale, 6-7, 6-2, 3-6, racconta di una sfida combattuta, fatta di scambi ad alta velocità e momenti di grande tensione. Per il campione altoatesino si tratta di un altro passaggio a vuoto in un avvio di stagione meno brillante del previsto, arrivato dopo l’eliminazione in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Nel caldo del deserto qatariota, il numero uno azzurro ha alternato lampi del suo tennis migliore a passaggi meno lucidi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nessun disastro - Le parole di Jannik Sinner dopo il ko con Jakub Mensik a DohaJannik Sinner ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il ko ai quarti a Doha contro Mensik: E' stata una partita che è andata come è andata. Nessun disastro, sono sereno perché stiamo lavorando per ... tennisworlditalia.com

Nuovo stop per Sinner: eliminato dall'Atp di Doha e ora Alcaraz può scappare. Ecco cosa succedeL'azzurro eliminato da Mensik: 'Non sono stato lucidissimo ma può succedere. E ho solo perso un paio di partite'. sport.tiscali.it

Jannik Sinner ha dichiarato che il Roland Garros 2026 rappresenta il suo obiettivo principale, poiché una vittoria sulla terra rossa di Parigi gli permetterebbe di completare il Career Grand Slam. Dopo i trionfi agli Australian Open (2024, 2025), agli US Open (2 - facebook.com facebook

Jannik Sinner ha commentato ai microfoni di Sky l’eliminazione contro Mensik a Doha. L’altoatesino si è mostrato sereno e fiducioso di ritrovare presto le giuste sensazioni, nonostante la sconfitta di stasera. Ora la testa è già rivolta ai due Masters 1000 di India x.com