Jannik Sinner rompe il silenzio dopo il crollo e sconfitta a Doha | Cosa sto vivendo

Jannik Sinner ha espresso il suo stato d’animo dopo la sconfitta a Doha, evidenziando la delusione per l'eliminazione ai quarti di finale. La partita contro Jakub Mensik si è conclusa con un risultato che lo ferma nel torneo ATP 500 in Qatar, lasciando trasparire la fatica di un percorso difficile. Nonostante il risultato, il tennista italiano ha sottolineato di aver dato il massimo e di voler analizzare gli aspetti da migliorare. La stagione continua e lui si prepara a tornare in campo presto.

Una sconfitta che pesa, ma che non cancella quanto costruito negli ultimi due anni. A Doha, nel torneo Atp 500 in Qatar, Jannik Sinner si è fermato ai quarti di finale dopo una battaglia intensa contro il ceco Jakub Mensik. Il risultato finale, 6-7, 6-2, 3-6, racconta di una sfida combattuta, fatta di scambi ad alta velocità e momenti di grande tensione. Per il campione altoatesino si tratta di un altro passaggio a vuoto in un avvio di stagione meno brillante del previsto, arrivato dopo l’eliminazione in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Nel caldo del deserto qatariota, il numero uno azzurro ha alternato lampi del suo tennis migliore a passaggi meno lucidi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

