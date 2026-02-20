Jannik Sinner resta lucido | Momenti che possono capitare | ne uscirò

Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, un risultato che ha sorpreso molti. Il motivo è stato il suo gioco meno incisivo e alcune imprecisioni che hanno aperto la strada all’avversario. Nonostante la sconfitta, Sinner si mostra tranquillo e deciso a riprendere il cammino nelle prossime tappe di Indian Wells e Miami. Il tennista italiano ha già in mente strategie per migliorare e tornare competitivo. La sfida continua, e lui si prepara a tornare in campo.

Jannik Sinner è stato eliminato dal ceco Jakub Mensik nei quarti di finale dell' ATP 500 di Doha: l'azzurro non fa drammi nelle dichiarazioni al termine del match rilasciate ai microfoni di Sky Sport, pensando già ai prossimi impegni di Indian Wells e Miami. L' analisi del match: " Credo che nel primo set lui abbia servito molto molto bene, intorno al 90% di prime e molto molto angolate, quindi ho avuto poche chance di fare il break. Io ho provato a spingere non sono riuscito a farlo quanto volessi, poi nel secondo set, quando sono riuscito a fargli il break ero più libero e secondo me ho alzato il livello.