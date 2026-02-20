Jannik Sinner il n1 per ora va accantonato Alcaraz imprendibile e a Doha può incrementare ancora
Carlos Alcaraz ha consolidato la sua posizione al vertice del ranking ATP, lasciando temporaneamente da parte Jannik Sinner, che in Qatar fatica a seguirlo. L’iberico dimostra di essere inarrestabile e potrebbe aumentare il suo vantaggio se arriverà in finale o otterrà il titolo al torneo di Doha. Sinner, invece, cerca di risalire la china, ma il suo cammino si complica con le sfide imminenti. La corsa al numero uno continua a tenere tutti con il fiato sospeso.
Lo spagnolo Carlos Alcaraz al momento mantiene invariato il proprio vantaggio nel ranking ATP sull’azzurro Jannik Sinner, ma tornerà a guadagnare qualora dovesse andare avanti nel 500 di Doha, raggiungendo la finale o vincendo il torneo. Il tennista iberico, infatti, aveva 2800 punti di margine sull’azzurro lunedì scorso, e con l’accesso alle semifinali ne ha conquistati 200, mentre Sinner venendo eliminato ai quarti si è fermato a 100. Lo spagnolo, però, lo scorso anno giocò a Doha e venne eliminato ai quarti, quindi scarterà 100 punti, mentre l’azzurro saltò il torneo. Al momento, dunque, entrambi i tennisti hanno incamerato 100 punti netti a testa, ma ovviamente Alcaraz avrà la possibilità, tra oggi e domani, di allungare: il passaggio in finale ne vale altri 130, mentre il successo nell’ultimo atto ne varrebbe ulteriori 170, per complessivi 300 punti negli ultimi due match. 🔗 Leggi su Oasport.it
