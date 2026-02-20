Janel Grant parla per la prima volta in pubblico | Sono viva per miracolo

Janel Grant ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta, affermando di essere sopravvissuta per miracolo. La donna, ex dipendente della WWE, ha partecipato a un evento della Connecticut Alliance to End Sexual Violence, portando alla luce come gli accordi di riservatezza abbiano influenzato profondamente la sua vita. Durante il discorso di 15 minuti a Hartford, ha raccontato le difficoltà affrontate e le conseguenze di quel sistema. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione dei presenti.

L'ex dipendente della WWE, protagonista della causa contro Vince McMahon, ha tenuto un discorso di 15 minuti all'evento della Connecticut Alliance to End Sexual Violence, denunciando l'impatto devastante degli accordi di riservatezza sulla sua vita Il discorso di Janel Grant a Hartford. Janel Grant ha rotto il silenzio. Per la prima volta dalla presentazione della sua causa legale contro Vince McMahon e la WWE, la donna ha parlato pubblicamente giovedì 19 febbraio, durante un'iniziativa organizzata dalla Connecticut Alliance to End Sexual Violence presso il Legislative Office Building di Hartford.