James Cameron si schiera contro l' accordo Netflix Warner Bros | Sarebbe disastroso

James Cameron ha criticato pubblicamente l’accordo tra Netflix e Warner Bros, definendolo “disastroso”. La causa è il timore che questa alleanza possa alterare le dinamiche di produzione e distribuzione nel settore cinematografico, rischiando di favorire le grandi piattaforme a discapito dei registi e dei cinema tradizionali. Cameron ha scritto una lettera a un senatore americano, evidenziando come le nuove partnership possano cambiare radicalmente il modo in cui vengono realizzati e distribuiti i film. La sua protesta si concentra sulla possibile perdita di autonomia creativa.

Il regista di Avatar ha scelto la via istituzionale, scrivendo una lettera a un senatore americano per mettere in guardia contro uno scenario che, a suo dire, potrebbe riscrivere in peggio le regole dell'industria cinematografica. James Cameron prende posizione contro una possibile acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix. In una lettera a un senatore USA, il regista avverte su chiusure di sale, perdita di posti di lavoro e un colpo durissimo al cinema come industria culturale globale. Cameron e l'allarme sul futuro del cinema Il possibile ingresso di Netflix nel cuore produttivo di Warner Bros.