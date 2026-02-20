Jagiellonia-Fiorentina 0-3 | gol e highlights

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa con un risultato di 0-3, grazie alle reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli. La Fiorentina ha dominato dal primo minuto, creando numerose occasioni da gol, tra cui una punizione di Mandragora molto spettacolare. Ranieri ha aperto le marcature, mentre Piccoli ha chiuso il match trasformando un rigore. La squadra italiana ha mostrato sicurezza e lucidità, chiudendo facilmente l’incontro. La prossima sfida tra le due squadre si avvicina.