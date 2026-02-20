Italia iperconnessa | 6 su 10 online AI riscrive la lettura e

L’Italia ha registrato un aumento significativo del numero di persone online, con circa il 60% della popolazione che naviga regolarmente su internet. Questa crescita è stata favorita dalla diffusione di dispositivi smart e dalla maggiore disponibilità di connessioni veloci nelle città. L’intelligenza artificiale sta influenzando anche il modo in cui si legge, proponendo nuovi contenuti digitali e modificando le abitudini di lettura. Sempre più italiani usano strumenti innovativi per accedere alle notizie e ai libri, contribuendo a una trasformazione del panorama digitale nazionale.

L'Italia nel Vortice Digitale: Sei su Dieci Connessi, l'Intelligenza Artificiale Ridisegna la Lettura. L'Italia è sempre più iperconnessa, con oltre sei cittadini su dieci che utilizzano quotidianamente dispositivi intelligenti. Questa trasformazione radicale, unita all'irruzione dell'intelligenza artificiale nel panorama mediatico, sta modificando profondamente le abitudini di consumo di informazione e solleva interrogativi sul futuro del giornalismo e della società. Parallelamente, le forze dell'ordine in Thailandia hanno condotto un arresto ad alta tensione, mentre in Europa un'indagine ha smantellato un traffico di rifiuti che coinvolgeva tre paesi.