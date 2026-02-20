Italia digitale a rischio | autorizzazioni 5G e fibra lente bloccano

Il ritardo nelle autorizzazioni ha bloccato l’espansione delle reti 5G e della fibra ottica in Italia. La causa principale è la burocrazia lunga e complicata, che rallenta i lavori di installazione. Le aziende del settore segnalano che le pratiche richiedono troppo tempo, spesso oltre un anno, ostacolando la copertura delle nuove tecnologie. Questo rallenta la connessione veloce e limita la crescita digitale del Paese, lasciando molte zone ancora senza rete adeguata. La situazione rimane critica e necessita di interventi immediati.

Il Rallentamento Digitale: Autorizzazioni Lente Freno per 5G e Fibra Ottica. Roma, 20 febbraio 2026 – La transizione digitale del Paese, cruciale per la competitività economica e l’innovazione, si scontra con un ostacolo persistente: la lentezza delle autorizzazioni per lo sviluppo di infrastrutture 5G e fibra ottica. Un recente studio rivela come la frammentazione normativa e la complessità burocratica stiano generando ritardi e costi aggiuntivi per le imprese, minando la capacità dell’Italia di raggiungere gli obiettivi europei di digitalizzazione. Un Labirinto Normativo: La Frammentazione Regolatoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

