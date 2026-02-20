Isabeau Levito è letteralmente la sua stessa MUA | il beauty glow-up olimpico che sta conquistando TikTok

Isabeau Levito ha rivoluzionato il suo volto e la sua immagine grazie a un trucco impeccabile, diventando una star su TikTok. La ginnasta, famosa per le sue esibizioni sportive, ha deciso di condividere il suo percorso di trasformazione estetica, attirando migliaia di follower. Con semplici tutorial e consigli pratici, mostra come ottenere un aspetto luminoso e naturale in pochi passaggi. La sua esperienza dimostra che il trucco può cambiare il modo di sentirsi e presentarsi, anche senza un team di professionisti. Ora, molti si chiedono come continuerà questa sua avventura.

Se pensavi che alle Olimpiadi ci fosse un glam team nascosto dietro ogni eyeliner perfetto, spoiler: non esiste. Isabeau Levito, una delle figure più affascinanti del pattinaggio artistico contemporaneo, ha confermato quello che beauty insider e fan sospettavano da tempo: sul ghiaccio, tutto il beauty è fai-da-te. Capelli, makeup, skin prep—tutto nasce dalle loro mani. E onestamente, rende tutto ancora più iconico. Tra allenamenti, pressione olimpica e momenti virali nel villaggio, Isabeau sta vivendo la sua main character era. Ma è la sua routine self-care—semplice, metodica e sorprendentemente relatable—che racconta davvero come si costruisce la sicurezza di un’atleta che sa esattamente chi è.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

