Io sono Farah l’incubo peggiore diventa realtà | Cosa fanno a Kerim

Le prossime puntate di Io sono Farah si preannunciano cariche di pathos e colpi di scena, con una tensione che cresce scena dopo scena e che rimette in discussione ogni fragile equilibrio costruito finora. Al centro della tormentata vicenda torna l’incubo più grande della protagonista mentre attorno a lei si stringe una rete di sospetti, tradimenti e rivelazioni capaci di cambiare per sempre i rapporti tra i protagonisti. La domanda che aleggia è una sola: quale destino attende davvero il figlio di Farah? Le nuove puntate, in arrivo la prossima settimana anche in prima serata su Canale 5, promettono sviluppi drammatici sin dalle prime battute.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Argomenti discussi: Io sono Farah 2 in prima serata, puntata del 13 febbraio: Farah rischia l'espatrio; Io sono Farah, le trame dal 16 al 20 febbraio 2026; O mi sposi o ti faccio rimpatriare. Il ricatto di Behnam nella puntata di stasera di Io sono Farah; Io Sono Farah non ha futuro: la soap in Turchia è finita, da noi invece prendono tempo.

