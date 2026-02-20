Investito da un’auto mentre rientra da una consegna grave rider 27enne

Un giovane di 27 anni, rider, è stato investito da un’auto mentre tornava a casa dopo una consegna a Mozzo. La vettura lo ha urtato mentre attraversava una strada trafficata poco prima delle 23. Il ragazzo è rimasto a terra, con ferite serie, e sono stati chiamati i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i paramedici, che hanno trasportato il giovane in ospedale in codice rosso. La polizia sta ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Mozzo. Un rider di 27 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un’auto nella tarda serata di giovedì 19 febbraio. Il giovane lavora in una pizzeria d’asporto di Mozzo. Intorno alle 21,50, in sella alla sua bicicletta elettrica stava pedalando lungo la Briantea tra Mozzo e Ponte San Pietro di rientro da una consegna a domicilio. All’altezza di via Merena è stato investito da una Fiat Grande Punto guidata da un uomo che, dopo aver perso il controllo dell’utilitaria, è finito contro una cancellata. Il 27enne è stato intubato e trasportato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII in codice rosso: nell’impatto, violento, la sua bicicletta è finita a circa venti metri di distanza dal ferito.🔗 Leggi su Bergamonews.it

