Investito da un treno portava le cuffiette | muore a 19 anni
Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito da un treno sulla linea Trapani-Castelvetrano. La tragedia si è verificata ieri sera in contrada San Nicola, mentre il giovane attraversava i binari con le cuffiette nelle orecchie. Secondo le prime ricostruzioni, non si accorse dell’arrivo del convoglio, che non poté evitare di investirlo. La polizia indaga sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.
Tragedia lungo la linea ferroviaria Trapani-Castelvetrano, dove un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno all’altezza di contrada San Nicola. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polfer, il giovane, di origine tunisina, stava camminando in prossimità dei binari e non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio diretto verso Castelvetrano, probabilmente perché indossava le cuffie. L’impatto è stato fatale e per il minorenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’ incidente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
