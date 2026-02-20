Intervento valorizzazione sito archeologico San Miserino | presentazione dei primi risultati

Il sito archeologico di San Miserino a San Donaci ha mostrato i primi segni di miglioramento grazie alla recente campagna di scavo. La causa è il finanziamento regionale che ha permesso di avviare i lavori di valorizzazione. Lunedì 23 febbraio alle 11, presso la Soprintendenza Archeologia, si terrà una conferenza stampa per illustrare i primi risultati ottenuti. Durante l'incontro saranno spiegati i progressi nelle indagini e le scoperte più interessanti. La presentazione rappresenta il primo passo verso una maggiore tutela del patrimonio locale.

Nell'ambito della campagna di scavo 2025 condotta in regime di concessione ministeriale (MiC, n. 1339 del 26-10-2023) dall'Università del Salento nell'area archeologica di località Monticello (San Donaci) SAN DONACI – Lunedì 23 febbraio prossimo alle ore 11, presso la sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto si svolgerà la conferenza stampa per la presentazione dei primi risultati della campagna di scavo 2025 condotta in regime di concessione ministeriale (MiC, n. 1339 del 26-10-2023) dall'Università del Salento nell'area archeologica di località Monticello (San Donaci), grazie al finanziamento della Regione Puglia nell'ambito Progetto "Intervento di valorizzazione del sito archeologico di San Miserino: laboratorio di fruizione e di restauro".