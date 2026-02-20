Inter le ultime dall' infermeria | Zielinski da valutare ma non preoccupa

L’Inter ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori, dopo le ultime visite mediche. Zielinski deve essere ancora valutato, ma i medici non temono problemi gravi. Dumfries sta recuperando bene e si sta preparando per il derby contro il Milan. Frattesi, invece, ha superato febbre e disturbi gastrointestinali, e sarà disponibile per la sfida contro il Lecce. La squadra si prepara con attenzione, sperando di avere tutti gli uomini a disposizione. La sfida contro i pugliesi si avvicina.

Neanche il tempo di scendere che l'Inter sale già su un altro aereo: oggi pomeriggio i nerazzurri voleranno verso Brindisi perché domani alle 18 si torna a sudare in campo a Lecce e il campionato, ormai è manifesto, resta la via maestra della stagione. Questo micidiale uno-due di partite a meno di 70 ore di distanza cade, però, nel momento in cui si avvertono maggiormente i guai muscolari della squadra. Lautaro, capitano costretto a mordere il freno per un po', è il caso limite, ma l'argentino non è l'unico ad avere misurato sulla propria pelle quanto sia pericoloso il sintetico di Bodo, più vicino a un tappeto del Subbuteo steso male che a un regolare terreno da Champions (per questo, informalmente, l'Inter ha fatto sentire la propria voce con l'Uefa).