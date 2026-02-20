Inter emergenza a Lecce | Chivu recupera Zielinski e Frattesi

L’Inter si trova in difficoltà dopo la sconfitta in Norvegia contro il BodoGlimt. La squadra si è riunita oggi ad Appiano Gentile per affrontare le assenze di alcuni giocatori chiave. Chivu ha lavorato per far tornare in forma Zielinski e Frattesi, entrambi usciti malconci dall’ultima partita. La società punta a rimettere in gioco i due centrocampisti prima della prossima sfida. La ripresa degli allenamenti prosegue con attenzione e determinazione.

L’ Inter si ritrova oggi ad Appiano Gentile per voltare pagina dopo il crollo in Norvegia contro il BodoGlimt. Il tecnico Cristian Chivu deve gestire una mediana decimata da squalifiche e acciacchi in vista del crocevia scudetto contro il Lecce, fondamentale per respingere l’assalto del Milan. La buona notizia riguarda il recupero di Zielinski e Frattesi: il polacco ha smaltito i problemi accusati sul sintetico norvegese, mentre l’ex Sassuolo ha superato la gastroenterite, garantendo la loro presenza sul volo per il Salento. Resta invece il buio fitto su Calhanoglu, che oltre alla squalifica deve fronteggiare un affaticamento muscolare che mette a rischio anche il prossimo impegno di Champions League.🔗 Leggi su Forzainter.eu

