Inter agli ottavi? I bookie credono alla rimonta | le quote

L’Inter ha perso in Norvegia, ma i bookmaker credono ancora nella rimonta, puntando su una possibile qualificazione agli ottavi. Nonostante la sconfitta pesante, le quote scommesse indicano che i nerazzurri possono ancora recuperare il risultato e passare il turno. La squadra dovrà affrontare la prossima partita con determinazione per ribaltare le aspettative negative. I tifosi attendono con ansia il prossimo impegno per scoprire se ci sarà la svolta.

L’Inter è tornata dalla Norvegia con una sconfitta pesante sulle spalle, ma non con la qualificazione compromessa. Il 3-1 incassato sul campo del BodøGlimt nell’andata dei playoff di Champions League ha complicato il cammino dei nerazzurri verso gli ottavi, senza però chiudere i giochi. Martedì 24 febbraio, alle ore 21 a San Siro, la squadra di Cristian Chivu avrà novanta minuti – e forse qualcosa in più – per ribaltare il risultato. La gara di Aspmyra ha lasciato più di un rimpianto. Il turnover deciso da Chivu, l’infortunio di Lautaro Martinez e le difficili condizioni del terreno sintetico hanno inciso sull’andamento del match.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

