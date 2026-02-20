Inter agli ottavi? I bookie credono alla rimonta | le quote
L’Inter ha perso in Norvegia, ma i bookmaker credono ancora nella rimonta, puntando su una possibile qualificazione agli ottavi. Nonostante la sconfitta pesante, le quote scommesse indicano che i nerazzurri possono ancora recuperare il risultato e passare il turno. La squadra dovrà affrontare la prossima partita con determinazione per ribaltare le aspettative negative. I tifosi attendono con ansia il prossimo impegno per scoprire se ci sarà la svolta.
L’Inter è tornata dalla Norvegia con una sconfitta pesante sulle spalle, ma non con la qualificazione compromessa. Il 3-1 incassato sul campo del BodøGlimt nell’andata dei playoff di Champions League ha complicato il cammino dei nerazzurri verso gli ottavi, senza però chiudere i giochi. Martedì 24 febbraio, alle ore 21 a San Siro, la squadra di Cristian Chivu avrà novanta minuti – e forse qualcosa in più – per ribaltare il risultato. La gara di Aspmyra ha lasciato più di un rimpianto. Il turnover deciso da Chivu, l’infortunio di Lautaro Martinez e le difficili condizioni del terreno sintetico hanno inciso sull’andamento del match.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Argomenti discussi: Il tabellone della Champions: terminata l'andata dei playoff; Quote Inter qualificata ottavi Champions: ritorno con il Bodo Glimt; Contro chi gioca l'Inter se passa il turno di Champions? Due squadre possibili negli ottavi; Play off Champions League. Male anche l'Inter: sconfitta 3-1 in casa del Bodo Glimt - L'Inter battuta in casa del Bodo Glimt 3-1.
