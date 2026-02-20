L’Inter ha avviato trattative intense con il Sassuolo per acquistare un giovane difensore, motivata dall’esigenza di rafforzare la linea arretrata. La società nerazzurra ha fatto un passo concreto, offrendo un ingaggio superiore alla richiesta iniziale del club emiliano. Il calciatore, già seguito da altri club di Premier League, rappresenta una valida alternativa ai giocatori attualmente in rosa. La trattativa procede con ritmo serrato, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore. La squadra di Inzaghi cerca di chiudere l’affare prima della fine del mercato.

Nel contesto del mercato internazionale, l’Inter intensifica i contatti per aggiungere un centrale promettente al proprio reparto difensivo. Si tratta di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco nato nel 2003 che sta emergendo come figura di riferimento al Sassuolo. L’obiettivo è definire un percorso che possa consolidare la crescita del giocatore e rafforzare la linea arretrata in vista delle prossime stagioni, mantenendo un profilo di grande prospettiva. Muharemovic è un difensore centrale bosniaco, classe 2003, che ha raccolto consensi per letture di gioco, agilità nelle chiusure e affidabilità nelle uscite palla al piede. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Inter accelera per il talento del Sassuolo: le ultime novità sul mercato

Muharemovic Inter, accelerata nerazzurra per il talento del Sassuolo: le ultime novità di mercatoL’Inter ha fatto un passo deciso per acquistare Tarik Muharemovic, il giovane difensore bosniaco del Sassuolo.

Muharemovic Inter, i nerazzurri accelerano per il talento del Sassuolo: le ultime da Fabrizio RomanoL'Inter ha deciso di accelerare sul giovane Muharemovic del Sassuolo, nonostante la clausola che lo lega alla Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.