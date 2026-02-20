Inter a Lecce in emergenza | oltre a Lautaro in dubbio anche Zielinski e Akanji

L’Inter ha problemi di formazione prima della partita contro il Lecce, in programma sabato 21 febbraio alle 18:00 al Via del Mare. Oltre a Lautaro Martinez, che ha un infortunio, anche Zielinski e Akanji sono in dubbio per la sfida. La squadra nerazzurra cerca di recuperare i giocatori chiave, ma le condizioni fisiche complicano le scelte di Simone Inzaghi. La gara sarà decisiva per la corsa europea e il tecnico deve trovare soluzioni rapide. La palla passa al campo e alle risposte dei giocatori disponibili.

L' Inter sabato 21 febbraio alle 18:00 affronterà il Lecce al Via del Mare, partita valevole per la 26esima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano alla partita contro i salentini con alle spalle una sconfitta pesante in Champions League mercoledì sera in Norvegia contro il Bodo Glimt, che oltre al risultato negativo ha portato a vari infortuni importanti di cui Cristian Chivu dovrà fare a meno contro la squadra allenata da Eusebio Di Francesco. Lautaro Martinez verrà sottoposto quest'oggi ad esami strumentali per capire l'entità dell' infortunio al polpaccio e di conseguenza i tempi di recupero.