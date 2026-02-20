Insinna sfida Manfredi | riparte da Gente di facili costumi

Flavio Insinna prende il posto di Nino Manfredi in “Gente di facili costumi” dopo la decisione di riprendere la commedia teatrale. La scelta nasce dalla volontà di portare in scena un classico del teatro italiano, con una produzione che coinvolge attori e registi locali. Insinna ha già iniziato le prove, lavorando sulla caratterizzazione del personaggio di Ugo. La messa in scena si svolgerà a breve, attirando l’attenzione degli appassionati di teatro e degli spettatori locali. La rappresentazione promette di coinvolgere il pubblico con un ritorno alle origini del teatro.

Flavio Insinna eredita il ruolo di Nino Manfredi in “Gente di facili costumi”. Flavio Insinna si prepara a interpretare un ruolo iconico del teatro italiano, quello di Ugo nella commedia “Gente di facili costumi” di Nino Manfredi e Nino Marino. Lo spettacolo, che debuttò nel 1988 con lo stesso Manfredi protagonista, sarà in scena al teatro Goldoni di Bagnacavallo e successivamente al teatro Alighieri di Ravenna. L’attore si confronterà con un testo che affronta temi di precarietà e solitudine, ancora oggi di grande attualità. Un Passaggio di Testimone sul Palcoscenico. L’arrivo di “Gente di facili costumi” in Romagna rappresenta un evento culturale significativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

