Inquinamento in porto | il Tar conferma il fermo di una nave

Il Tar della Liguria ha confermato il fermo della nave cisterna Stolt Argon, deciso dalla Capitaneria di Porto di Genova, a causa di emissioni inquinanti sospette. La decisione arriva dopo che l’autorità marittima aveva rilevato livelli di gas oltre i limiti consentiti durante un controllo di routine. La nave rimane ferma nel porto in attesa di verifiche più approfondite. La questione si è innescata dopo le segnalazioni delle autorità ambientali, che avevano evidenziato un possibile danno all’aria circostante.

Nel corso dell'ispezione della Capitaneria di Porto era stata rilevata l'installazione su più motori diesel marini di pompe di iniezione prive della marcatura identificativa Imo prevista dalle normative In particolare, nel corso dell'ispezione era stata rilevata l'installazione su più motori diesel marini di pompe di iniezione prive della marcatura identificativa Imo, prevista dal fascicolo tecnico NOx approvato. Tale circostanza, secondo la normativa internazionale, comporta la non conformità del motore al Nox Technical Code 2008, portando al fermo dell'unità fino al ripristino della piena conformità.