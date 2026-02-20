Ingram torna in campo Toronto continua la striscia vincente a Chicago

Brandon Ingram è tornato in campo dopo un infortunio e ha segnato 28 punti, aiutando i Toronto Raptors a battere i Chicago Bulls 110-101. La partita si è svolta a Chicago, dove i Raptors hanno mantenuto la loro serie positiva di vittorie. Ingram ha mostrato subito il suo ritmo, contribuendo con canestri decisivi nel secondo tempo. I Bulls hanno provato a reagire, ma i Raptors hanno gestito bene il vantaggio. La squadra di Toronto continua a spingere in classifica, mentre Chicago cerca di risollevarsi.

In una sfida dalla forte connotazione offensiva, i Toronto Raptors hanno prevalso sui Chicago Bulls 110-101 in trasferta, con Brandon Ingram a guidare la prestazione individuale. L'esito permette agli ospiti di consolidare la posizione in classifica e di proseguire la marcia verso la zona alta della Eastern Conference. La partita ha visto i Raptors imporsi grazie a una prova d'autore di Ingram, salito a 31 punti, accompagnati da 8 rimbalzi e 6 assist. La squadra chiude con una progressione determinante che la mantiene al di sopra dei Bulls, fissando il punteggio finale in 110-101. Chicago ha dovuto fare i conti con l'assenza dell'head coach Billy Donovan, in lutto per la perdita del padre, e ha affidato la guida a Wes Unseld Jr.