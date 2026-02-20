Infuria la polemica politica | Salvini ne risponda | Sinistra contro gli agenti

La polemica politica si accende dopo l’uccisione di Mansouri a Rogoredo, avvenuta poche ore prima. Matteo Salvini aveva già espresso solidarietà ai poliziotti coinvolti, ma la sinistra lo accusa di aver alimentato tensioni. La vicenda ha diviso il mondo politico, con alcune forze che chiedono responsabilità e altre che difendono l’operato delle forze dell’ordine. La discussione si concentra sulle modalità di gestione degli episodi di violenza e sulla responsabilità dei leader politici. La questione continua a dividere opinioni pubbliche e istituzionali.

Già poche ore dopo il ritrovamento del cadavere di Mansouri, a Rogoredo, il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini aveva pubblicato post di solidarietà senza se e senza ma per i poliziotti. Era il 26 gennaio. Ieri, dopo tre settimane dopo, sono continuate le prese di posizione politiche. Senza che ancora l'inchiesta abbia messo un punto definitivo sulla vicenda della morte, sospetta, dello spacciatore marocchino. E allora, ricostruiamo le posizioni: il Pd milanese, alle prime indiscrezioni giornalistiche su uno scenario diverso dalla legittima difesa degli agenti, ha subito puntato il dito contro Salvini: "Non si può ignorare un elemento politico evidente: l'area del "boschetto di Rogoredo" insiste su terreni di proprietà RFI, riconducibili alla sfera di competenza del Ministero delle Infrastrutture.