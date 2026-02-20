Infortunio Zielinski | aggiornamenti cruciali per l' Inter in vista della sfida con il Lecce

Piotr Zielinski si è infortunato durante la partita contro il BodøGlimt, lasciando l’Inter con preoccupazioni in vista della prossima sfida contro il Lecce. L’assenza del centrocampista polacco potrebbe cambiare le scelte di formazione di Inzaghi, che ora sta valutando le alternative a disposizione. Zielinski si è fermato dopo un contrasto e ha dovuto abbandonare il campo in barella, suscitando timori per il suo recupero. La squadra si prepara a verificare le sue condizioni nelle prossime ore.