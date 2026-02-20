Infortunio Zielinski | aggiornamenti cruciali per l' Inter in vista della sfida con il Lecce
Piotr Zielinski si è infortunato durante la partita contro il BodøGlimt, lasciando l’Inter con preoccupazioni in vista della prossima sfida contro il Lecce. L’assenza del centrocampista polacco potrebbe cambiare le scelte di formazione di Inzaghi, che ora sta valutando le alternative a disposizione. Zielinski si è fermato dopo un contrasto e ha dovuto abbandonare il campo in barella, suscitando timori per il suo recupero. La squadra si prepara a verificare le sue condizioni nelle prossime ore.
La trasferta europea contro BodøGlimt ha lasciato indicazioni importanti sull'assetto della squadra e sulle condizioni dei giocatori, imponendo una ristrutturazione tattica per l'impegno di Serie A contro il Lecce. L'obiettivo è conservare affidabilità difensiva e regia di centrocampo, senza rinunciare alla capacità offensiva, nonostante le prove recenti in trasferta. In mediana emergono ancora difficoltà legate alle sanzioni: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella saranno assenti per un turno, indebolendo i riferimenti centrali titolari. La buona notizia riguarda Piotr Zielinski, che ha superato l'affaticamento post gara ed è a disposizione per la trasferta del Via del Mare.
