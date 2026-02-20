Infortunio Lautaro Martinez l’attaccante nerazzurro in dubbio per il derby | oggi gli esami I dettagli

Inter News 24 Infortunio Lautaro Martinez, l’attaccante nerazzurro in dubbio per il derby. Pio Esposito scalda i motori, oggi gli esami per l’argentino. Lautaro Martinez è alle prese con il problema al polpaccio sinistro, accusato durante la partita contro il Bodo al minuto 60. Oggi l’attaccante argentino sosterrà gli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio, con l’Inter che spera in un risentimento di basso grado. Questa sarebbe la miglior notizia, permettendo al giocatore di pianificare un recupero rapido in vista del derby contro il Milan. Tuttavia, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, le speranze di vederlo in campo contro il Milan sono poche. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Infortunio Lautaro Martinez, come sta l’attaccante nerazzurro? Ecco le ultime sulle sue condizioni

Leggi anche: Inter Pisa, Lautaro Martinez è l’incubo delle neopromosse: l’incredibile dato sull’attaccante nerazzurro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: È un infortunio abbastanza serio: l’Inter perde Lautaro Martinez nel momento decisivo; L'Inter perde Lautaro: problema al polpaccio; Infortunio Lautaro Martinez, si ferma in Bodo-Inter. Cos'è successo e come sta; L'Inter perde Lautaro per infortunio: ha un problema al polpaccio. Venerdì gli esami.

È un infortunio abbastanza serio: l’Inter perde Lautaro Martinez nel momento decisivo. Come staLautaro l’abbiamo perso, si è fatto male: altri giocatori hanno dei problemi e li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male, abbastanza serio. Le parole di Cristian Chivu non lasciano spazio a inte ... ilfattoquotidiano.it

Infortunio Lautaro Martinez, anticipazioni sui tempi di recupero: non ci sono buone notizie per ChivuOggi il responso degli esami al polpaccio, ma l’Inter teme per il suo capitano: almeno 3 settimane di stop e niente derby ... corrieredellosport.it

IL DATO - Inter, Lautaro out per infortunio, ecco l'andamento della squadra nerazzurra senza il suo capitano ift.tt/XZOqYjD x.com

L'#Inter protesta contro la #UEFA. L'infortunio di #Lautaro #Martinez sarà usato come prova contro il sintetico del #BodoGlimt dalla dirigenza nerazzurra, pronta a far sentire la propria voce dopo il ko dell'argentino. #internews24 - facebook.com facebook