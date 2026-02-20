Infortunio Bremer Spalletti si avvia verso questa decisione per la sfida con il Como Cosa filtra dalla Continassa

Bremer si è infortunato durante l’allenamento e, di conseguenza, Spalletti sta considerando di non schierarlo contro il Como. Il difensore brasiliano ha riportato un problema muscolare che lo mette in dubbio per la partita di sabato. La squadra si prepara senza di lui, con alternative che vengono valutate in vista del match. La decisione finale arriverà nelle prossime ore, mentre i medici monitorano attentamente la condizione di Bremer. La formazione ufficiale sarà annunciata solo poco prima del calcio d’inizio.

Infortunio Bremer, mister Spalletti si avvia verso questa decisione per la sfida di sabato pomeriggio con i lariani. Cosa filtra dalla Continassa. La Juve si prepara ad affrontare un calendario pieno di impegni, in cui la gestione delle energie sarà un fattore cruciale. Secondo l'analisi de Il Corriere dello Sport, c'è una miscela di fiducia unita alla cautela da cui non si può prescindere sul fronte Bremer. Luciano Spalletti spera di avere il difensore al top, ma deve guardare oltre l'imminente sfida contro la formazione di Cesc Fabregas. All'orizzonte ci sono Galatasaray e Roma, tappe considerate fondamentali per definire le ambizioni stagionali.