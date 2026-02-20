Infortuni sulle piste da sci | tre interventi dei soccorsi in poche ore Anche l' elicottero in volo

Tre incidenti sulle piste da sci di Bobbio-Valtorta, in alta Valsassina, hanno richiesto l'intervento rapido dei soccorsi. In poche ore, gli operatori hanno prestato assistenza a tre sciatori feriti, uno dei quali è stato estratto da un elicottero in volo. La situazione ha creato molta preoccupazione tra gli appassionati presenti sulla neve. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso mentre gli operatori cercano di stabilizzare i feriti.

Tre interventi dei soccorsi nel giro di un paio d'ore sulle piste da sci di Bobbio-Valtorta, in alta Valsassina. Gli infortuni sportivi sono avvenuti tra mezzogiorno e il primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 febbraio, e in un caso è stato necessario anche l'intervento dell'elicottero del 118. La prima chiamata, in codice giallo (media gravità), è stata necessaria per prestare aiuto a una donna di 66 anni caduta sulla neve: in azione lo skibob e l'equipaggio del Soccorso di Introbio. La sciatrice è stata trasferita all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in “giallo”. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Non c’è due senza tre: l’imprenditore Oliva riatterra (di nuovo) sulle piste da sci con l’elicottero. L’Enac gli sospende la licenza di voloBortolo Giorgio Oliva, imprenditore bresciano di 66 anni, ha effettuato nuovamente un atterraggio con l’elicottero sulle piste da sci del comprensorio Maniva Ski.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.