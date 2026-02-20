Infortunati Juve quanto costano ai bianconeri? Cifra record negli ultimi cinque anni I dati

Gli infortuni dei giocatori della Juventus nel 2023 hanno causato perdite di oltre 20 milioni di euro, segnando il record degli ultimi cinque anni. La causa principale è l’aumento degli infortuni muscolari, che hanno costretto molti calciatori a lunghi stop. Questa situazione ha portato la società a sostenere costi elevati per le terapie e i rimborsi salariali. La problematica si riflette anche sulla classifica e sulle prestazioni in campionato. La Juventus si prepara ora a valutare nuove strategie di prevenzione per ridurre i danni.

Infortunati Juve, i problemi fisici costano molto caro ai bianconeri dal punto di vista economico. Cifra record spesa dalla Vecchia Signora. Il bilancio medico della "Vecchia Signora" assume i contorni di una vera e propria emergenza economica, oltre che sportiva. Un'analisi approfondita condotta da Tuttosport rivela una realtà preoccupante: dal 2021 ad oggi, il club bianconero detiene il primato negativo per indisponibilità fisiche. Numeri impietosi, che fanno indubbiamente riflettere: nessuna squadra di Serie A ha fatto registrare un numero di infortuni superiore a quelli che ha avuto la Juventus.