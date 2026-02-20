Influenza in Italia i numeri della nuova ondata | bambini i più colpiti e incidenza ancora alta
Durante la settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, i dati ufficiali mostrano che l’influenza in Italia si è intensificata, con circa 472 casi di infezioni respiratorie acute segnalati. La diffusione colpisce principalmente i bambini, che rappresentano la categoria più vulnerabile in questa ondata. Le regioni del Nord registrano un aumento dei contagi, mentre il numero di casi continua a rimanere elevato in diverse aree del paese. Le autorità sanitarie monitorano attentamente questa crescita, preoccupate per l’impatto sulle strutture pediatriche.
Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età. Nella settimana dal 9 al 15 febbraio 2026, la sorveglianza nazionale sulle infezioni respiratorie acute (ARI) ha registrato circa 472.000 nuovi casi stimati in tutta la popolazione italiana. L'incidenza settimanale si attesta a 8,60 casi ogni 1.000 assistiti, evidenziando una fase di decremento rispetto a settimane precedenti, ma ancora con circolazione significativa di diversi virus respiratori. La trasmissione, pur in fase discendente, continua a mostrare una maggiore concentrazione nelle fasce di età più giovani. La distribuzione regionale non indica marcate differenze di intensità, ma alcune aree (come la Basilicata) presentano incidenze superiori alla media.
