Influenza | continua il calo delle infezioni respiratorie 472mila casi in 7 giorni

L'influenza ha causato 472.000 casi nelle ultime sette settimane, segnando un calo costante delle infezioni respiratorie. Quest'anno, il numero di persone colpite si riduce di settimana in settimana, grazie anche alle campagne di vaccinazione e alle misure di prevenzione adottate. Molti medici segnalano che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registrano meno ricoveri e meno sintomi gravi. La diminuzione dei contagi si nota in tutta Italia, con un calo più evidente nelle regioni del Nord. La tendenza sembra continuare, ma le autorità monitorano attentamente i dati.

(Adnkronos) – Continua la discesa della curva che disegna l'andamento della stagione influenzale 2025-2026. Nella settimana dal 9 al 15 febbraio, "l'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità è stata pari a 8,6 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto ai 9,7 della settimana precedente".