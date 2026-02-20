Il motivo dei problemi di infortunio del Napoli è legato a una serie di infortuni muscolari che hanno coinvolto due giocatori chiave, causando loro il forfait per il resto della stagione. Antonio Conte si preoccupa per le loro condizioni e spera in un recupero rapido, ma resta il rischio di perdere entrambi per diverse partite. La squadra si trova a dover riorganizzare il reparto offensivo senza queste pedine fondamentali. La loro assenza potrebbe influenzare le prossime sfide di campionato e coppa. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Il Napoli, sin da inizio stagione, ha sempre dovuto fare i conti con l’infermeria. Antonio Conte ormai sembra aver rinunciato all’idea di avere la squadra al completo anche solo per una partita, con gli azzurri che hanno anche dovuto abbassare gli obiettivi d’inizio stagione. Ora c’è solo una via percorribile: arrivare in Champions League. Stagione finita per Rrahmani e Neres? Possibilità serissime. Stando a quanto affermato da Il Mattino, Amir Rrahmani e David Neres rischiano di non tornare nemmeno per le fasi finali del campionato. Il centrale kosovaro ha subito il suo terzo infortunio stagionale ed un suo potenziale ritorno si penserà solamente a fine aprile.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infermeria Napoli, ansia per due azzurri: stagione finita?

