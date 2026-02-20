Infarto sulla pista da sci | 52enne rianimata dai carabinieri

Poteva trasformarsi in una tragedia sulla neve, ma si è conclusa con un salvataggio che ha avuto il sapore di un miracolo. Una donna di 52 anni, residente nella Destra Tagliamento, è stata colpita da un improvviso arresto cardiaco sulle piste da sci di Piancavallo ed è stata salvata grazie alla prontezza e alla preparazione di due carabinieri sciatori del Comando provinciale di Pordenone, in servizio di vigilanza e soccorso. Il malore si è verificato intorno alle 14, nei pressi dell'impianto di risalita "Busa". La donna si è improvvisamente accasciata al suolo sotto gli occhi del figlio diciassettenne.