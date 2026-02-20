Infantino nel Board of Peace L’imbarazzo del Cio | Non ne sapevamo nulla

Gianni Infantino ha partecipato al Board of Peace, suscitando sorpresa tra i membri del Cio. La causa è la sua presenza, avvenuta senza preavviso, che ha lasciato molti senza spiegazioni chiare. Durante l’incontro, il presidente della Fifa ha discusso di progetti sportivi e di iniziative umanitarie, attirando l’attenzione di alcuni delegati. La riunione si è svolta in un clima di qualche tensione, con alcune domande ancora senza risposta. La discussione prosegue nel pomeriggio.

Roma, 20 febbraio 2026 – Donald Trump, su tutti, capi di Stato (per la più parte i cosiddetti sovranisti) e poi Gianni Infantino, il presidente della Fifa. Guardando le immagini della prima riunione del Board of Peace (il gruppo voluto da Trump per gestire la pacificazione della Striscia di Gaza, ma non solo) in molti si sono domandati cosa ci facesse lì Gianni Infantino, potentissimo presidente della Fifa, la Federazione internazionale di calcio, quella, per intenderci, che organizza i Mondiali. Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note della versione Usa di "Gloria" di Tozzi Ci sono vari filmati, arrivati da Washington, che riprendono Infantino accanto a Donald Trump e sugli scranni dei capi di Stato (in particolare vicino al presidente Argentino Milei) alla prima riunione del Board of Peace.