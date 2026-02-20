Indagine sulla Triestina l' attuale società si smarca | Nessun legame con la precedente gestione

La società Triestina ha dichiarato di non avere rapporti con la precedente dirigenza, dopo alcune indiscrezioni riguardo a passate decisioni discutibili. La squadra ha anche precisato di aver incaricato i propri avvocati di chiarire con la Procura della Repubblica eventuali responsabilità legate al passato. Nei prossimi giorni, i legali presenteranno documenti per dimostrare il completo distacco dalla gestione precedente. La società intende così respingere ogni accusa o sospetto legato a vecchi eventi.

“Non abbiamo alcun legame con la gestione e la condotta della precedente dirigenza societaria e abbiamo incaricato i nostri legali di chiarire, davanti alla Procura della Repubblica, il totale disimpegno da qualsiasi evento possa essere attribuito alla precedente gestione”. L'attuale proprietà della Triestina calcio tenta così, con una nota diffusa agli organi di informazione, di smarcarsi in merito alle indagini condotte dalla guardia di finanza per l'ipotesi di riciclaggio, contestazione che riguarda il periodo dal 2022 al 2025. Il comunicato stampa è stato inviato nel pomeriggio di oggi 20 febbraio.🔗 Leggi su Triesteprima.it

