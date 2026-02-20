Incidente a Mirano tra moto e auto un morto

A Mirano, un incidente tra moto e auto si è concluso tragicamente, causando la morte di un motociclista. La collisione è avvenuta venerdì sera, circa alle 21, lungo via Cavin di Sala. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare l’uomo. La strada è stata chiusa al traffico mentre le forze dell'ordine conducono le indagini. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

È successo in via Cavin di Sala nella serata di venerdì 20 febbraio. Ambulanze e vigili del fuoco sul posto Un grave incidente stradale ha coinvolto un'auto e una moto nella serata di oggi, venerdì 20 febbraio, in via Cavin di Sala a Mirano, verso le 21. Il motociclista è morto, mentre una persona a bordo dell'altro veicolo è rimasta ferita. Sono intervenuti sul posto i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco - con squadre da Mira e il supporto dei volontari di Mirano - che hanno estratto il ferito rimasto all’interno dell’autovettura. Data la gravità dell'incidente, è stato attivato anche l’elisoccorso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Ponteranica, incidente tra auto e moto: un morto e due feritiUn incidente grave si è verificato questo pomeriggio a Ponteranica, in via Moroni.

Incidente tra un'auto e una moto all?incrocio tra via Castellana e via Sile: morto il centauro 26enneQuesta mattina, all’incrocio tra via Castellana e via Sile a Vedelago, un incidente tra un’auto e una moto ha avuto conseguenze tragiche.

Warden Chronicles: Justice in the Backcountry

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.