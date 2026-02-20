Inchiesta per corruzione a Cisterna il sindaco Mantini | Azzeriamo le commissioni
Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha annunciato che azzererà le commissioni comunali dopo l’inchiesta per corruzione aperta dalla Procura di Latina, che coinvolge il consigliere Renio Monti, presidente della commissione Urbanistica. La decisione arriva in seguito alle indagini che hanno sollevato sospetti su possibili illeciti legati a decisioni amministrative. Oggi alle 17.30, i capigruppo si riuniranno per discutere le misure da adottare e chiarire il futuro delle commissioni. La città attende sviluppi ufficiali sulla vicenda.
E’ fissata per le 17.30 di oggi pomeriggio la conferenza dei capigruppo a Cisterna annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Valentino Mantini in merito all’inchiesta per corruzione della Procura di Latina sul consigliere comunale Renio Monti, che è anche presidente della commissione Urbanistica, e sul dirigente comunale Luca De Vincenti. Una riunione che lo stesso Mantini ha definito “propedeutica e necessaria alla convocazione del Consiglio comunale”. “Porterò questa proposta all’esame della conferenza dei capigruppo di questo pomeriggio nello spirito della trasparenza che ha sempre contraddistinto questa Amministrazione – ha detto Mantini –.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Inchiesta per corruzione a Cisterna, maggioranza compatta al fianco del sindaco Mantini
Leggi anche: Corruzione a Cisterna: l'inchiesta, gli indagati, le richieste di arresto. Il sindaco convoca i capigruppoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inchiesta per corruzione in Sicilia, arrestato il deputato regionale di Fi Mancuso; Inchiesta per corruzione al Comune di Sperlonga: in due ai domiciliari; Inchiesta per corruzione a Cisterna di Latina, indagati un consigliere comunale e un dirigente; DIETRO CORRUZIONE E MAZZETTE DI CISTERNA, UNA MAXI INDAGINE CHE HA COINVOLTO ANCHE LATINA.
Inchiesta per corruzione al Comune di Sperlonga: in due ai domiciliariSi tratta di un ex sottufficiale dell’Arma, collaboratore del sindaco Cusani, e di un colonnello in congedo, presidente di commissione di un concorso pubblico truccato. Interdizione dai pubblici uffic ... latinatoday.it
Inchiesta per corruzione a Sperlonga, due ex carabinieri ai domiciliariOltre ai due ex carabinieri, un luogotenente dell'Arma e un agente di polizia locale ancora in servizio interdetti per un anno ... fanpage.it
Tgs. . L'inchiesta di Caltanissetta sulla corruzione, arresti domiciliari per il deputato regionale Mancuso. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto una tangente di 12 mila euro per agevolare un'associazione. Ivana Baiunco - facebook.com facebook
Inchiesta Caltanissetta su corruzione, arrestato deputato regionale Mancuso (Fi). E' ai domiciliari, indagine su mazzette in cambio di favori ad associazione #ANSA x.com