Inchiesta per corruzione a Cisterna il sindaco Mantini | Azzeriamo le commissioni

Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha annunciato che azzererà le commissioni comunali dopo l’inchiesta per corruzione aperta dalla Procura di Latina, che coinvolge il consigliere Renio Monti, presidente della commissione Urbanistica. La decisione arriva in seguito alle indagini che hanno sollevato sospetti su possibili illeciti legati a decisioni amministrative. Oggi alle 17.30, i capigruppo si riuniranno per discutere le misure da adottare e chiarire il futuro delle commissioni. La città attende sviluppi ufficiali sulla vicenda.

E’ fissata per le 17.30 di oggi pomeriggio la conferenza dei capigruppo a Cisterna annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Valentino Mantini in merito all’inchiesta per corruzione della Procura di Latina sul consigliere comunale Renio Monti, che è anche presidente della commissione Urbanistica, e sul dirigente comunale Luca De Vincenti. Una riunione che lo stesso Mantini ha definito “propedeutica e necessaria alla convocazione del Consiglio comunale”. “Porterò questa proposta all’esame della conferenza dei capigruppo di questo pomeriggio nello spirito della trasparenza che ha sempre contraddistinto questa Amministrazione – ha detto Mantini –.🔗 Leggi su Latinatoday.it

