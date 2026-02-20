Incendio Sannazaro le persone sgomberate incontrano le istituzioni | ecco quando potranno rientrare in casa

Dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, alcune famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case. Questa mattina, presso la Prima Municipalità, si è svolto un incontro tra l’Assessora Chiara Marciani, la Presidente Giovanna Mazzone e le famiglie coinvolte. Durante l’incontro, sono stati discussi i tempi e le condizioni per il rientro nelle abitazioni. Le parti hanno concordato un calendario per le prossime settimane. Le famiglie attendono con ansia le prossime decisioni.

La Presidente Mazzone ha ribadito la centralità della Municipalità come punto di riferimento per i cittadini in questa fase emergenziale: "Abbiamo ritenuto doveroso accogliere i residenti qui in Municipalità, come sede istituzionale, per un momento di confronto diretto e lontano dai riflettori. Insieme all'Assessora Marciani e alla Protezione Civile, abbiamo analizzato la situazione nel dettaglio per permettere alle persone di rientrare in casa il prima possibile. È importante chiarire che i cittadini possono già rientrare nelle proprie case, a patto che l'amministratore provveda alla pulizia delle aree comuni per eliminare i pericoli residui e che vengano rispettate le interdizioni parziali (come il divieto di accesso ai balconi).