Incendio nell' impianto di trattamento della plastica dopo due settimane ancora allarme diossina a Campofelice

Un incendio si è verificato due settimane fa nell’impianto di trattamento della plastica di Ecorek a Campofelice di Roccella, e ancora si teme la presenza di diossina nell’aria. Le fiamme hanno causato una nube di fumo tossico che si è diffusa nei dintorni, preoccupando residenti e autorità locali. Nonostante i tentativi di spegnimento, la contaminazione sembra persistere, portando a controlli continui sui livelli di inquinamento. L’incidente ha scatenato una crescente preoccupazione tra chi vive nelle vicinanze dell’impianto.

A quindici giorni dall'incendio della Ecorek di Campofelice di Roccella, resta alta l'allerta per i livelli di diossina. La conferma arriva con i risultati delle analisi effettuate dai tecnici dell'Arpa in contrada Pistavecchia, dove sorge l'impianto in cui sono andate in fume tonnellate di plastica. A comunicarlo il sindaco Giuseppe Di Maggio anche attraverso un video pubblicato sui social network. "Durante l'incendio il valore della diossina rilevato che dovrebbe essere sotto i 100 era 2092. Dopo che l'incendio era stato spento le centraline hanno registrato un dato di 1820.