Incendio in un hotel in piazza Garibaldi a Napoli | 4 persone salvate dai vigili del fuoco

Un incendio scoppiato in un hotel di piazza Garibaldi a Napoli ha messo in allarme i residenti della zona. Le fiamme hanno avvolto alcune stanze, costringendo quattro persone a cercare aiuto. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala e hanno salvato due adulti e due bambini, impossibilitati a muoversi a causa del fumo e del calore. Le operazioni di soccorso sono durate diversi minuti prima di mettere in sicurezza l’edificio.

I vigili del fuoco sono entrati in azione con un'autoscala e hanno tratto in salvo due adulti e due minori, bloccati a causa del fumo e delle fiamme nella struttura.