Incassava la tassa di soggiorno ma non la versava scoperta evasione da 125mila euro

Il Reparto Antievasione della polizia municipale di Firenze ha scoperto che un gestore di strutture ricettive non aveva versato oltre 125mila euro di tassa di soggiorno. La verifica ha evidenziato che l’albergatore aveva incassato i fondi dai clienti, ma non li aveva consegnati all’amministrazione comunale. La scoperta ha portato alla denuncia e al sequestro di somme non dichiarate. Le autorità stanno procedendo con ulteriori controlli sulle strutture che operano nella città. Ora si attende un intervento ufficiale per recuperare le somme evase.

Un'evasione da oltre 125mila euro sull'imposta di soggiorno è stata scoperta dal Reparto Antievasione della polizia municipale di Firenze, in collaborazione con la Direzione Risorse Finanziarie del Comune. L'indagine ha riguardato una serie di strutture ricettive del centro storico e ha portato a individuare un unico gestore, responsabile di ben 31 strutture, in particolare nell'area dell'Oltrarno. Secondo quanto accertato, tra gennaio 2024 e dicembre 2025, il titolare avrebbe incassato dai turisti l'imposta di soggiorno senza versarla all'Amministrazione comunale di Firenze. Gli accertamenti hanno fatto emergere oltre 600 mensilità senza comunicazione del numero degli ospiti e la totale assenza di dichiarazioni sui ricavi dell'attività nello stesso periodo.