In villa comunale c' è la ‘Biomascherata Sonora’ organizzata dal WWF

Domenica 22 febbraio, nella villa comunale di Foggia, si svolge la ‘Biomascherata Sonora’ organizzata dal WWF. L’evento durerà tutto il giorno, dalle 9 alle 19, e invita famiglie, cittadini e appassionati a scoprire la natura attraverso attività e giochi legati all’ambiente. Durante la giornata, i partecipanti potranno ascoltare suoni della natura e partecipare a laboratori pratici. La manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela ambientale in modo coinvolgente. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Si terrà domenica 22 febbraio dalle 9 alle 19 'Biomascherata Sonora', l'evento esperienziale dedicato a famiglie, cittadini e appassionati di ambiente, organizzato dal WWF Foggia. L'iniziativa, realizzata grazie al supporto dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, trasformerà il boschetto della villa comunale di Foggia in un originale laboratorio creativo all'aperto dove natura, scienza e musica si incontrano. La 'Biomascherata Sonora' propone un'esperienza immersiva capace di unire divulgazione scientifica, creatività e sensibilizzazione ambientale, offrendo un modo nuovo di vivere e percepire gli spazi naturali cittadini.