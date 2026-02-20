In the Lost Lands recensione | George RR Martin ridotto a spettacolo distopico dal sapore anni Duemila

In the Lost Lands, la serie ispirata a un racconto di George R.R. Martin ha trasformato il suo materiale originale in un’ambientazione distopica con atmosfere anni Duemila. La produzione presenta scene d’azione intense e un cast variegato che si muove tra scenari futuristici e territori sconosciuti. La narrazione si concentra su protagonisti in lotta per la sopravvivenza, in un mondo che cambia rapidamente. La serie tiene il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio.

La nostra recensione di In the Lost Lands, l’action fantasy tratto dal racconto di George R.R. Martin e diretto da Paul W.S. Anderson con protagonisti Milla Jovovich e Dave Bautista. In the Lost Land s è un adattamento che privilegia azione, slow motion e CGI a scapito della profondità narrativa di George R.R. Martin. Nonostante la sceneggiatura debole e le interpretazioni altalenanti di Milla Jovovich e Dave Bautista, resta un guilty pleasure per chi apprezza il fantasy d’azione di stampo anni Duemila, in perfetto stile Paul W.S. Anderson. In the Lost Lands – Milla Jovovich e Dave Bautista (foto Constantin Film, Krzysztof Wiktor) Da Nelle Terre Perdute di George R.🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - In the Lost Lands, recensione: George R.R. Martin ridotto a spettacolo distopico dal sapore anni Duemila

Leggi anche: Così George Martin "arrangiò" i Beatles

Leggi anche: Targaryen e la passione di george r r martin per i sette regni

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.