In the Lost Lands recensione | George RR Martin ridotto a spettacolo distopico dal sapore anni Duemila
In the Lost Lands, la serie ispirata a un racconto di George R.R. Martin ha trasformato il suo materiale originale in un’ambientazione distopica con atmosfere anni Duemila. La produzione presenta scene d’azione intense e un cast variegato che si muove tra scenari futuristici e territori sconosciuti. La narrazione si concentra su protagonisti in lotta per la sopravvivenza, in un mondo che cambia rapidamente. La serie tiene il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio.
La nostra recensione di In the Lost Lands, l’action fantasy tratto dal racconto di George R.R. Martin e diretto da Paul W.S. Anderson con protagonisti Milla Jovovich e Dave Bautista. In the Lost Land s è un adattamento che privilegia azione, slow motion e CGI a scapito della profondità narrativa di George R.R. Martin. Nonostante la sceneggiatura debole e le interpretazioni altalenanti di Milla Jovovich e Dave Bautista, resta un guilty pleasure per chi apprezza il fantasy d’azione di stampo anni Duemila, in perfetto stile Paul W.S. Anderson. In the Lost Lands – Milla Jovovich e Dave Bautista (foto Constantin Film, Krzysztof Wiktor) Da Nelle Terre Perdute di George R.🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In The Lost LandsFilm fantasy post apocalittico tratto da un racconto di George RR Martin pubblicato nel 1982 ... today.it
In the Lost Lands, il film di Paul WS Anderson tratto da un'opera di George RR Martin è il trash che piace finché sa di esserloAnderson prende il materiale letterario di partenza e ci fa un po’ quello che vuole, trasformando l’ambientazione fantasy in una waste land desertica alla Mad Max, ma molto più fumosa, fosca, ... wired.it
