In scena l’ossessione per la malattia Il Malato immaginario al Comunale

Tindaro Granata e Lucia Lavia portano in scena “Il malato immaginario” di Molière al Teatro Comunale, perché vogliono far rivivere le risate di un classico della comicità. La rappresentazione si concentra sulla fissazione del protagonista per la salute, un tema che ancora oggi suscita interesse. La commedia viene interpretata con un’attenzione particolare ai dettagli, come le espressioni facciali e i gesti dei attori. La scena si anima stasera e domani alle 20, attirando il pubblico amante del teatro e della satira.

Tindaro Granata e Lucia Lavia guidano la scena de Il malato immaginario di Molière al Teatro Comunale stasera e domani alle 20.30 e domenica alle 16. Scritto nel 1673, Il malato immaginario è uno dei testi più celebri dell'autore francese, ultimo e feroce attacco alla medicina del suo tempo. Una commedia che affonda le radici nella biografia di Molière, uomo malato e ossessionato dalla morte, capace però di trasformare l'angoscia in materia comica e teatrale. Non a caso, l'opera coincide con il suo congedo dalle scene: Molière morì poco dopo averla rappresentata, quasi a suggellare con la propria vita l'estrema beffa teatrale contro la malattia.