Arezzo, 20 febbraio 2026 – In partenza anche a Castiglion Fiorentino “ Impresa Giovane”, il progetto promosso da Confartigianato all’interno del contenitore “Costruttori di Futuro”. Dopo altre esperienze nelle scuole della provincia di Arezzo, anche al Liceo Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino, con il supporto del Comune di Castiglion Fiorentino, le imprese porteranno la loro esperienza tra i banchi di scuola per costruire un ponte concreto tra formazione e lavoro. Si tratta di un percorso che prevede una nuova progettualità rivolta agli studenti del quinto anno, con un ciclo di incontri in cui gli imprenditori artigiani entreranno direttamente in aula per raccontare la propria storia d’impresa e trasmettere competenze tecniche.🔗 Leggi su Lanazione.it

Sabato 28 Febbraio alle ore 17, al Teatro ex Collegio Santa Chiara di Castiglion Fiorentino, prosegue la rassegna "Mondivisioni" con il docu-film "NIGHT IS NOT ETERNAL". Sette anni al seguito dell’attivista Rosa María Payá, nella sua lotta per il cambiament - facebook.com facebook