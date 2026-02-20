In cammino per la solidarietà a Pordenone due visite guidate per Emergency

A Pordenone, due visite guidate si svolgono per sostenere Emergency, un'organizzazione umanitaria. La causa nasce dalla voglia di far conoscere meglio il patrimonio locale e al tempo stesso raccogliere fondi. I partecipanti potranno scoprire angoli nascosti della città e contribuire a una causa benefica. Le visite si terranno nei prossimi giorni e sono aperte a tutti coloro che vogliono unire cultura e solidarietà. La prima visita è già stata annunciata per sabato pomeriggio.

Due appuntamenti per riscoprire la storia di Pordenone e, contemporaneamente, compiere un gesto concreto di solidarietà. Sabato 21 febbraio e sabato 7 marzo, le guide turistiche del Friuli Venezia Giulia Sonia Macor Rossetto e Alice Sannia - associate Assoguide - propongono l'iniziativa "In cammino per la solidarietà con Emergency", due visite guidate nel centro storico il cui ricavato sosterrà i progetti umanitari dell'organizzazione fondata da Gino Strada. Sabato 21 febbraio alle 17.00 la guida Sonia Macor Rossetto condurrà i partecipanti attraverso la storia della città, dalle origini legate al fiume Noncello fino alla splendida "città dipinta" di Contrada Maggiore (Corso Vittorio Emanuele II), ammirando i palazzi affrescati che rendono unico il capoluogo.