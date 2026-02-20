In attesa di Sanremo 2026 i numeri di Spotify e le quote dei bookmaker delineano già una mappa di favoriti tra sorprese e possibili rimonte

Sanremo 2026 si avvicina e i dati di Spotify insieme alle quote dei bookmaker mostrano quali artisti sono in testa. Le piattaforme di streaming indicano i brani più ascoltati e i scommettitori puntano su certi favoriti, creando una prima classifica non ufficiale. Tra le sorprese, alcuni giovani emergenti si fanno largo, mentre i veterani cercano di mantenere la posizione. La lista dei candidati si arricchisce di nomi che già attirano l’attenzione del pubblico e degli scommettitori. La sfida è aperta e tutto può succedere.

Sanremo è, come ogni anno, molto più di una gara. In attesa della 76ª edizione del Festival della canzone italiana, i numeri di Spotify e le quote dei bookmaker delineano già una mappa di favoriti, sorprese e possibili rimonte. Re e regine dello streaming. Sul fronte streaming, il 2025 incorona Luchè come artista in gara più ascoltato in Italia. Alle sue spalle, tra i dieci nomi con più stream assoluti, compaiono Fedez, Nayt, Tommaso Paradiso e Serena Brancale. Ma l'attesa si misura anche nell'"effetto annuncio": gli artisti in gara cresciuti di più negli ascolti su Spotify, da quando Carlo Conti ha annunciato la loro partecipazione a Sanremo 2026, sono Ditonellapiaga che registra un +77% di ascoltatori mensili dal 30 novembre, seguita da Leo Gassmann (+52%) ed Eddie Brock (+46%): un segnale di quanto la sola partecipazione possa spostare l'attenzione.