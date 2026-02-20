In arrivo università e conservatori La promessa del ministro a Rozzano | Scelte per far crescere la comunità

Il ministro ha visitato Rozzano e ha annunciato l’arrivo di nuove università e conservatori, con l’obiettivo di rafforzare la comunità locale. La decisione nasce dalla richiesta della città di creare opportunità per i giovani e migliorare l’offerta formativa. Durante l’incontro in sala consiliare, il sindaco Mattia Ferretti ha sottolineato come questa scelta possa portare sviluppo e occupazione. La presenza di rappresentanti di istituzioni culturali ha mostrato l’interesse di tutto il settore. La pianificazione di queste strutture sta prendendo forma in vista dei prossimi mesi.

La città ha vinto la sua sfida: seduti in sala consiliare col sindaco Mattia Ferretti c'era il gotha del mondo della cultura. Tutti a Rozzano assieme al ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini e del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per presentare i progetti della futura Rozzano. "Rigenerare un territorio – ha dichiarato il ministro Bernini – significa investire sulle competenze e sulle opportunità. Università e AFAM possono incidere concretamente anche nei contesti più fragili: orientano i giovani, rafforzano i servizi di comunità, creano lavoro qualificato e rendono la cultura accessibile.