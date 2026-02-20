Impianti fotovoltaici Il Comune pone i vincoli per salvare il paesaggio

Il Comune ha stabilito limiti precisi sugli impianti fotovoltaici per proteggere il paesaggio e le aree agricole. La decisione nasce dall’aumento di installazioni su terreni coltivabili, che rischiano di alterare l’aspetto naturale e l’attività agricola tradizionale. L’amministrazione vuole garantire una transizione energetica senza compromettere l’ambiente e il patrimonio rurale. Nei prossimi mesi, verranno definiti vincoli più severi per evitare che i nuovi impianti invadano zone di pregio. La questione resta al centro del dibattito locale.

Transizione energetica sì, ma senza sacrificare paesaggio e vocazione agricola. È la posizione dell'amministrazione comunale sul tema degli impianti a fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, sempre più al centro del dibattito anche in Valdichiana dove cresce l'interesse per terreni destinati alla produzione di energia. Il tema è stato discusso nell'ultimo consiglio comunale. A fare il punto è l'assessore all'Ambiente e alle Energie Rinnovabili Francesca Sebastiani, che richiama il ruolo degli enti locali in un contesto normativo definito a livello nazionale e regionale. "Il compito di un Comune – spiega – non è introdurre divieti simbolici ma gestire con equilibrio la transizione energetica, tutelando il territorio senza precludere opportunità per imprese e comunità".